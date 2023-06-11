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Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılay'a tebrik

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

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