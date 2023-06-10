Hafize Gaye Erkan dünya genelinde 23 kadından biri oldu! Merkez Bankası'nın başına "Müthiş Türk kızı"

GÜVEN VEREN EKİP

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yeni ekonomi yönetimine ilişkin, "Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu. Dinçer, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağını vurguladı. Aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle öne çıkan ve TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan'ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına emin olduğunu kaydeden Dinçer, "Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Aynı zamanda BDDK Başkanlığı görevini Sayın Mehmet Ali Akben'den devralan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübeleriyle sektörümüze önemli katkıları olacağına eminim" dedi.

ATAMA DÜNYA GÜNDEMİNDE

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Erkan dünya gündemine oturdu. Bloomberg'de, Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğu ifade edilerek, Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi. AFP, "Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Wall Street yöneticisi atandı" başlığını atarken, Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" dedi. Haberde, kariyerine dair bilgiler yer aldı. Partnership for New York City'nin CEO'su Kathryn Wylde, Reuters'a yaptığı açıklamada Erkan'ı "sert, zeki ve etkin" biri olarak tanımladı.