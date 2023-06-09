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Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nerede okudu? Başarıları neler?

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 09:21
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesinin ardından merakla beklenen atama yapıldı. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Başkanlığı'na getirildi. Peki, ABD'de yaptığı önemli çalışmalar ve başarıların ardından "Müthiş Türk Kızı" olarak anılmaya başlanan Hafize Gaye Erkan kimdir?  İşte Erkan'ın başarılarla dolu kariyeri.

MECLİS MESAİYE BAŞLIYOR

*Ekonomi paketi hazırlanıyor

*Kira yasası

*Memurlar için refah payı

*Emeklilere ek zam artışı

*Memurlara taban maaş

*Emeklilere taban maaş

*Taşeron kadrosu

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