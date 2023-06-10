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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Lavrov'dan Bakan Hakan Fidan'a tebrik telefonu

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Giriş: 10.06.2023 11:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov görüşmede Hakan Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
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Lavrov’dan Bakan Fidan’a tebrik telefonu
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