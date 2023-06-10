Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Lavrov'dan Bakan Hakan Fidan'a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov görüşmede Hakan Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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