Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Görgün 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör olmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yapmıştır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiştir. Kasım 2014 – Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunmaktadır. Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi iş birliğinde yaptığı öncü katkıları sebebiyle farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın Rektörü seçilmiştir.

Yine 2014 yılından bu yana Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyesi olmasının yanı sıra TÜBİTAK ve YÖK'te birçok komisyon ve kurulda görev almaktadır. Kurulmasında önemli katkıları olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmektedir.

Son dönemde aldığı ödüller arasında;

2018 CEO Club Awards Sanayi Teknoloji Liderleri Yılın En Başarılı 2. CEO'su,

2018 Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri Hayat Boyu Başarı Ödülü,

2018 8'inci Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Yılın Rektörü,

2018 İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödül Töreni Yılın Rektörü,

2018 Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği Yılın Rektörü,

2018 Batı Yakası Prestij Ödülü (Bölgeye Katkılarından Dolayı),

2017 Magazinci.com Yılın Rektörü,

2017 Batı Yakası Enleri Onur Ödülü (Gebze'nin kalkınmasına tanıtımına katkılarından dolayı) yer almaktadır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ilk kez 15 Mart 2017'de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 02 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçilmiş, aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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