Son dakika: Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN

Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK



Şehit Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.