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Son dakika: Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Son dakika: Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

Son dakika haberi… Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'teki “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu”nda terör örgütü PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde ter örgütü PKK'lılar ile yaşanan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN

Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.

MHP'DEN TAZİYE

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın CEYLAN'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ceylan şehit oldu JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CEYLAN ŞEHİT OLDU

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