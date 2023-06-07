Başkan Erdoğan’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR!

Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.