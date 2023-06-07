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Başkan Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçici Meclis Başkanlığı görevini başarıyla tamamlaması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Görevi Numan Kurtulmuş'a devreden Bahçeli, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR!

Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.

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