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Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, saat 06.38'de 4.2 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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