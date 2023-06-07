Seçimlerdeki hezimet sonrası fondaşlar CHP’li yöneticilere isyan etti: Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor

"DAVET ETTİĞİMİZ BİRÇOK KİŞİ GELMİYOR"

Halk TV'de Murat Ağırel "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" eleştirisinde bulunurken, Moderatör Şule Aydın ise "Seçim sürecinde bazen bizim zamanımız olmuyordu, bazen muhalefet partilerinin kurmaylarının zamanı olmuyordu örtüşemiyordu. Ama çokça hem kendileri buraya çıkmak isterdi hem de biz davet ederdik. Nedense bu yayın için de sizler adına soru sormak istedik tüm muhalefet kurmaylarına. Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç. Soru soracağız sizin adınıza cevap alacağız. Bu işin bir muhasebesi var" dedi.