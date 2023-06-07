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Seçimlerdeki hezimet sonrası fondaşlar CHP'li yöneticilere isyan etti: Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Seçimlerdeki hezimet sonrası fondaşlar CHP’li yöneticilere isyan etti: Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimet sonrası CHP fondaşı kanallar muhalefete isyan etti. Halk TV'de konuşan Murat Ağırel seçimler sonrasında CHP'li isimleri eleştirirken "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" dedi. Moderatör Şule Aydın ise "Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,5'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

BAY KEMAL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde hezimet yaşanan Bay Bay Kemal, Kandil'de ve yedili koalisyonda büyük hayal kırıklığı yarattı.

İSTİFA ETMEDİ PARTİDEKİLERİN BİR BÖLÜMÜ AYAKLANDI

Seçimlerden her zaman olduğu gibi mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, parti içinde de Kılıçdaroğlu'na karşı bir ayaklanma durumu söz konusu.

MAĞLUBİYET SONRASI KAYIPLARDALAR

Diğer yandan ise seçimler öncesi fondaşları olan kanallarda sürekli olarak yayınlara çıkan CHP'li isimlere bu aralar ulaşılamıyor. Nitekim fondaşlardan Halk TV'de bile bu duruma isyan edildi.

"DAVET ETTİĞİMİZ BİRÇOK KİŞİ GELMİYOR"

Halk TV'de Murat Ağırel "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" eleştirisinde bulunurken, Moderatör Şule Aydın ise "Seçim sürecinde bazen bizim zamanımız olmuyordu, bazen muhalefet partilerinin kurmaylarının zamanı olmuyordu örtüşemiyordu. Ama çokça hem kendileri buraya çıkmak isterdi hem de biz davet ederdik. Nedense bu yayın için de sizler adına soru sormak istedik tüm muhalefet kurmaylarına. Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç. Soru soracağız sizin adınıza cevap alacağız. Bu işin bir muhasebesi var" dedi.

Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor "EKRANLARA DAVET ETTİĞİMİZ BİRÇOK KİŞİ GELMİYOR"

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