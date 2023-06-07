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Seçimlerdeki hezimet sonrası fondaşlar CHP'li yöneticilere isyan etti: Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor

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Giriş: 07.06.2023 19:21
28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimet sonrası CHP fondaşı kanallar muhalefete isyan etti. Halk TV'de konuşan Murat Ağırel seçimler sonrasında CHP'li isimleri eleştirirken "Ekranlara davet ettiğimiz birçok kişi gelmiyor" dedi. Moderatör Şule Aydın ise "Ya ulaşamadık çokça telefonlarımıza çıkan isimlere ya da bir şekilde mazeretler vardı ve katılmak istemediler. İlginç." ifadelerini kullandı.
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