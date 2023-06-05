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Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim! Yaşar Güler görevi Hulusi Akar'dan devraldı

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Milli Savunma Bakanlığı’nda devir teslim! Yaşar Güler görevi Hulusi Akar’dan devraldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve bakanlık görevini devreden Hulusi Akar devir teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar törende yaptığı açıklamada "Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yeni bakan Yaşar Güler ise bu durumun bir bayrak değişikliği olduğunu vurgularken terörle mücadelenin kesintisiz şekilde süreceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler düzenlenen devir teslim töreninde bakanlık görevini Hulusi Akar'dan devraldı.

Bakan Akar'ın konuşmasında öne çıkanlar:

TÜRKİYE ÖZNE HALİNE GELDİ

Temmuz 2018'de başladığımız görevi cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğinde büyük gayretle yapmaya çalıştık.

Alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği dönemden geçiyoruz. Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahade ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da göreve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan MSB, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bunla ilgili kimsenin şüphesi olmasın.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR SÜRECEK

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir.

2 devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eşzamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu seviyelere ulaşması için tüm devlet büyüklerimizi, asil milletimizi minnetle anıyorum.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:

BU BİR BAYRAK DEĞİŞİMİDİR

Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK

Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MSB'nin bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefrumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz.

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