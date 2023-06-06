Teröre destekten KHK'yla ihraç edilen Prof. Dr. Ayşen Uysal'a CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş!
CHP’li belediyelerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde terör bağlantılı şahıslara ve destekçilerine verdiği desteği gözler önüne seren bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve uzun süre Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.
CHP'li belediyelerin terör ile bağlantılı olan sabıkalı isimlere desteği sürüyor.
KHK'DAN İHRAÇ EDİLEN İSME MAAŞ!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal deşifre oldu.
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve uzun süre Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.
MAHKEMDEN KARAR
Teröre destekten hüküm giyen Uysal, 25 Nisan 2023 tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "İdare Mahkemesi bugün göreve iadem yönünde karar verdi." demişti.
NELER YAŞANDI?
Soyer, PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirkette yönetim kurulu üyesi yaparak 2.5 yıl önce maaşa bağladı.
CHP'DEN MAAŞ ALIYOR!
Prof. Dr. Uysal'ın bu süreçte Fransa'da bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı ve yılın büyük bölümünde bu ülkede yaşadığı ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.
Soyer'in, PKK yandaşı bildiriyi imzalayan ve PKK'nın siyasi kolu HDP ile hapisteki Selahattin Demirtaş'ı destekleyen paylaşım ve yazılarıyla dikkat çekmeyi sürdüren Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen İzmir'den maaş ödemeye devam etmesi pes dedirtmişti.
İHANET BİLDİRİSİNEDE İMZASI VAR
Başkan Soyer, CHP-İYİ Parti'nin HDP ile kurduğu üstü örtülü ittifakın desteğiyle aday gösterilip seçildikten sonra belediyede önemli bir HDP'li yapılanmaya gitti.
HDP'den gelen listelerde isimleri bulunan yüzlerce kişi belediyede istihdam edildi.
Belediyede işe girmek için HDP'li olmanın en önemli referans olduğu gerçeği dillendirilmeye başlandı.
İŞTE O İSİMLER
Bir ara KHK ile ihraç edilenleri belediyede zabıta yapacağını açıklamasıyla da gündeme gelen Soyer, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlayan PKK yandaşı sözde barış bildirisini imzalayan akademisyenlerden İzmirli Prof. Dr. Ayşen Uysal, Prof. Dr. Melek Göregenli ve Prof. Dr. Nilgün Toker'e uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren belediyeye ait Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi sıfatı vererek maaşa bağlanmıştı.
Toker bir süre sonra bu görevden ayrılırken Soyer, Uysal ve Göregenli'yi ikinci kez bu şirketin yönetim kuruluna atamıştı.
Diğer yandan Uysal, Fransa'da Üniversiteler Ulusal Konseyi'nden profesör denkliği aldı ve Paris'e yerleşmişti.
Soyer, yılın büyük bölümünü Fransa'da geçiren, hatta sosyal medya profilinde bile Sciences Po Üniversitesi'nde çalıştığını vurgulayan Uysal'a İzmirlinin cebinden maaş ödedi.
Kobani olaylarından sorumlu olan ve hapis yatan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a destek verdiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Uysal ise Türkiye ile ilgili nefret dolu paylaşımlarına devam etmişti.
SKANDAL BİLDİRİ! DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADILAR
2016 yılının Ocak ayında yayınlanan ve özel ile devlet üniversitelerinden Ayşen Uysal'ın da içlerinde yer aldığı 1100 akademisyenin imza attığı skandal bildiride PKK'ya destek verilmiş ve devlet katliam yapmakla suçlanmıştı.
Bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritası oluşturmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
"SİZİ İLGİLENDİRMEZ" DEDİ
Türkiye ve Fransa üzerine bazı basın yayın organlarında yazılar yazan Uysal, diğer yandan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve hapisteki lideri Demirtaş'ı destekleyen paylaşımlar yapma devam ediyor.
2022'nin Ocak ayında Yeni Asır'ın ulaştığı Uysal, "Paris'te mi yaşıyorsunuz?" sorusuna "Sizi ilgilendiren bir durum yok" cevabını vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişilere işbaşı yaptırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından özel müfettiş incelemesi başlatılırken Soyer'in bu icraatı da gündeme geldi.
Soyer, daha önce Valilikçe yapılan güvenlik soruşturması sonucu görevden almak zorunda kaldığı bazı isimleri oluşan bir yasal boşluğu değerlendirerek yeniden işe almasıyla da dikkat çekmişti.
CHP'Lİ İBB DE DURUM AYNI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu CHP, 2019 yerel seçimlerinde HDP'den aldığı destekle İzmir, Ankara ve İstanbul'daki belediyelerde yönetimde söz sahibi olmuştu.
HDP ile kurulan ittifakın bedeli olarak terör örgütü PKK'lılara maaş bağlanıyor.
Girilen bu kirli ittifakla CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye büyük bir diyet ödeyerek terör ile iltisaklı kişileri bu belediyelerde topluca işe almıştı.
Daha önce İBB de terör örgütü DHKPC'li teröristin insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı terör seviciliği infiale neden olmuştu.
Yıldız'ın skandalına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı.
CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
PKK seviciliğiyle de yetinmeyen Bektaş'ın devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçladığı görüldü.
CHP belediyelerin teröristleri bankamatik memuru olarak çalıştırması büyük bir tepki toplamıştı.
FOTOĞRAFTA: CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş.
İBB'DE TERÖRDEN BİR TUTUKLAMA DAHA
Geçtiğimiz aylarda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C'li teröristlerce alıkoyulduğu ana ilişkin görüntüsünü sosyal medyadan "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır!" ifadesiyle paylaşan İBB personeli Eda Ezgi Yıldız tutuklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...
- Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor! Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi!
- ZİRAAT BANKASI 150 PERSONEL ALIMI 2023! Ziraat Bankası memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman yardımcısı başvuru şartları...
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?
- Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!
- KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2023? KPSS ÖSYM AİS GEÇ BAŞVURU EKRANI! Başvurular için son tarih...
- Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...
- Emekliye bayram müjdesi! Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?