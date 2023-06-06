Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Habitat’ın 2’nci Olağan Kurulu’na katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Habitat’ın 2’nci Olağan Kurulu’na video mesaj ile katıldı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından, "Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan BM Habitat 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldı. Erdoğan, Twitter hesabından, "Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldım.
Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum.
Katkı sunan tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde ortaya çıkacak sonuçların tabiat ile yakınlaşmamıza, iklim değişikliği ile mücadelenin ivme kazanmasına vesile olacağına inanıyorum.
Kenya Devlet Başkanı'nın Eşi @MamaRachelRuto'ya, dostum @MaimunahSharif'e ve 30 Mart Uluslararası #SıfırAtık Günü'nün ilan edilmesinde de desteğini esirgemeyen @UNHABITAT ailesine teşekkür ediyorum. #UNHA2" sözleri ile videosunu yayımladı.
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