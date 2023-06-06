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Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Son dakika haberi | Cumhur İttifakı tarafından TBMM Başkan adayı olarak gösterilen Numan Kurtulmuş adaylık başvurusu yaptı.

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