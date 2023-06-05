Son dakika: AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
Çarşamba günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş oldu.
Cumhur İttifakı'nın TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu.
SEÇİM ÇARŞAMBA GÜNÜ
Meclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.
TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.
İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.
Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.
ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.
25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.
İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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