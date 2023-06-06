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CHP'de kongre süreci başladı! Seçim sonrası koltuk savaşı kızışıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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CHP’de kongre süreci başladı! Seçim sonrası koltuk savaşı kızışıyor

Son dakika haberine göre 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de kongre süreci resmen başladı. CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kongre sürecini bugün itibarıyla başlattık." dedi.

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