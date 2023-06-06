İzmir’de AK Parti seçmenine oy zorbalığı! Mağdur genç yalnız bırakılmadı! AK Parti’den anlamlı ziyaret

İzmir'de gerçekleşen bir sokak röportajında, 'Sonuna kadar AK Parti' dediği için çevresindeki toplanan kalabalık tarafından psikolojik baskıya maruz kalan ve olay yerinden uzaklaşmak zorunda bırakılan 18 yaşındaki Ayşenur Şen konuştu.

KAVGA ÇIKACAK TEDİRGİNLİĞİ YAŞADIM

Şen, "İzmir Karşıyaka'da bu olayı yaşadık. Mikrofonlar tutuluyordu. Bana da sordular, ben de 'İyi ki AK Parti aldı dedim. Sonuna kadar AK Partiliyim' dedim. 'Makarnacı' diye bana laf söylediler. 'Sonuna kadar AK Parti' dedim. Orada bayağı insan toplandı, gitmeliyim diye düşündüm. Yoksa kavga çıkacaktı. Tedirginlik yaşamadım da, kavga olacak hissi yaşadım. AK Parti deyince ortalık birden kalabalıklaştı" ifadelerini kullandı