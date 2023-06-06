İzmir'de AK Parti seçmenine oy zorbalığı! Mağdur genç yalnız bırakılmadı! AK Parti'den anlamlı ziyaret
İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki CHP'lilerin zorbalığına uğrayan 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evini AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili ziyaret etti.
İzmir'de gerçekleşen bir sokak röportajında, 'Sonuna kadar AK Parti' dediği için çevresindeki toplanan kalabalık tarafından psikolojik baskıya maruz kalan ve olay yerinden uzaklaşmak zorunda bırakılan 18 yaşındaki Ayşenur Şen konuştu.
KAVGA ÇIKACAK TEDİRGİNLİĞİ YAŞADIM
Şen, "İzmir Karşıyaka'da bu olayı yaşadık. Mikrofonlar tutuluyordu. Bana da sordular, ben de 'İyi ki AK Parti aldı dedim. Sonuna kadar AK Partiliyim' dedim. 'Makarnacı' diye bana laf söylediler. 'Sonuna kadar AK Parti' dedim. Orada bayağı insan toplandı, gitmeliyim diye düşündüm. Yoksa kavga çıkacaktı. Tedirginlik yaşamadım da, kavga olacak hissi yaşadım. AK Parti deyince ortalık birden kalabalıklaştı" ifadelerini kullandı
"SEN BİZİM DIŞ SESİMİZ OLDUN" DEDİ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın ziyaretine de değinen Şen, "Eyüp bey ziyaretimize geldi. Teşekkür etti. 'Sen bizim dış sesimiz' oldun dedi. 'Hakaretlerden dolayı çok üzgünüz' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı bir fotoğrafını verdi. 'İnsanlar üstüme geldikçe söyleyecek bir şey bulamadım' dedim. Kadın haklarını koruyacaklar ama bir bana yaptıkları ortada. Doğru bir tartışma üslubu yoktu" dedi
ERDOĞAN İMZALI FOTOĞRAF HEDİYE EDİLDİ
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin tepki gösterdiği 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evinde ziyaret etti. İnan, Şen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde "Ayşenur Şen'e sevgilerimle" yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.
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