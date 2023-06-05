Vesayet odaklarına ve milli irade düşmanlarına karşı hep dik durdu! İşte Mehmet Barlas’ın o dönemlere ışık tutan yazıları

"'SEÇİM KAZANMAK İKTİDAR OLMAK İÇİN YETMEZ' BENZERİ BİR HÜKÜM YENİ ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ ARASINA MI YERLEŞTİRİLMELİ?"

Mehmet Barlas, 5 Haziran 2013 tarihinde kaleme aldığı, "Osmanlı'da oyun ezelden ebede bitmez ki" başlıklı köşe yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Ama acaba asıl mesaj başka türlü bir içeriğe mi sahip? Mesela 'Seçim kazanmak iktidar olmak için yetmez' benzeri bir hüküm yeni Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri arasına mı yerleştirilmeli? 'Siyasetin amacı halka ve ülkeye hizmet değil, sadece seçkin bir azınlığın isteklerine cevap vermek olmalıdır' şeklindeki bir ilke 'Resmi ideoloji'nin katı ilkeleri arasına mı oturtulmalı? Hatta belki öfkeli gösterilerde kamu araçlarını yakıp yıkanlara Demokratik Tepki Ödülü verilir, yaptıkları tahribat miktarında onlara tazminat ödenir" benzeri bir uygulamaya başlanması mı düşünülmelidir? Bakalım Başbakan Erdoğan bu toplumsal beklentilere karşı duyarlı davranacak mı? Post-modern 28 Şubat girişimi karşısında şapkasını alıp gidecek mi?"

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FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASA KARŞI DİRENDİ

Mehmet Barlas, seçilmiş milli iradeye FETÖ'cüler tarafından yapılan kumpas girişimlerinden biri olan 17-25 Aralık yargı darbe girişimi sürecinde de hiç tereddütsüz milletten yana tavır almasını bildi.

"DERİN MİLLET VAR ARTIK..."

Mehmet Barlas; 18 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan "Siyaset Kan Dökülmeden Yapılan Savaş mıdır?" başlıklı köşe yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın dönemlere kadar, Türkiye'de siyasetin galipleri seçimlerle belli olmazdı. Her türlü yöntemi kullanan Derin Devlet'in egemen olduğu siyaset tarzında, seçim sandığı teferruattı...

Vesayetçi rejim sona erdiği için şimdi derin devlet yerine siyasette "Derin millet' var. Ama seçim kazanmadan ve siyasi risk almadan iktidar sahibi olmak isteyenler, yeni cepheler açmaya çalışıyorlar. Daha önce de MİT'i hedef alan bir girişim yok muydu?

Bu nedenle "Acaba yarın da neler olacak" diye meraklanmayalım. Her yeni günün yeni gelişmelerle dolu olacağı belli... Ve "Demek devlet içinde bir de paralel devlet varmış" diyerek de ümitsizliğe düşmeyelim. Çünkü olaylar ne kadar şaşırtıcı olsa da, burada tek devlet var artık.

Bu gerçeğin ışığında Başbakan Erdoğan'ın Konya'da şu söylediklerini de dikkate alalım:

Kimin ne hesabı varsa...

"- Arkasına karanlık odakları alanlar, çeteleri alanlar, bu ülkeye bu millete istikamet çizemezler. Arkasına sermaye ve medyanın gücünü alanlar, bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Birtakım karanlık çevreleri alanlar, istikametimizle oynayamazlar. Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler. Türkiye üzerinde operasyon ve ameliyat yapılacak bir ülke değildir. AK Parti iktidarı buna izin vermez.

- Kimin ne hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa, o seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler. Hesabını sandık dışında görmek isteyenlere ne millet ne de biz müsaade etmeyiz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye üçüncü sınıf bir kabile devleti değildir. İçerden ya da dışardan hiç kimse benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz"