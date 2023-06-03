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Haberler Galeri Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas'ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas'ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Mehmet Barlas, Türk medya tarihinin ışıl ışıl parlayan bir yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu ve sunuculuk gibi birçok farklı görevde bulundu. Eğitimi, bilgi birikimi ve öğrenme arzusuyla gerçek bir entelektüel ve aydındı. Haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilik olan Mehmet Barlas, sağlam bir vatanseverdi. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye varana kadar yaşamın her alanını kucakladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2023 09:06
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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas’ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti.

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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas’ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.

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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas’ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi.

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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas’ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.

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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas’ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi

Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu.