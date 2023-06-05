05 Haziran 2023, Pazartesi
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AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
Çarşamba günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş oldu. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. .