05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 20:03
Çarşamba günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş oldu. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. .
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
CHP’de başkanlık yarışı mı?
CHP'de başkanlık yarışı mı?
Çayın sofralara yolculuğu!
Çayın sofralara yolculuğu!
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Devir teslimde duygusal anlar!
Devir teslimde duygusal anlar!
CHP ’de A Takım açıklandı!
CHP 'de A Takım açıklandı!
Yeni Kabine’yle ilk toplantı! Masada neler var?
Yeni Kabine'yle ilk toplantı! Masada neler var?
Kırgızistan’da darbe girişimi!
Kırgızistan'da darbe girişimi!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Daha Fazla Video Göster