'Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey' Doktor bile şaşırdı! Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Midesinden 63 tane...
Hindistan'da yaşanan bir olay duyanları hayrete düşürdü. 32 yaşındaki bir adam, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Rönteng sonuçlarının ardından ameliyata alınan adamın karnından çıkanlar doktoru şaşkına çevirdi. İşte, midesinde bulunan cisimler...
Hindistan'da hastaneye giden adamın midesinden çıkanlar şoke etti. 32 yaşındaki bir şahıs, karın ağrısı şikayetiyle hastane gitti. Doktor kontrolünden geçtikten sonra röntgen sonuçları çıkan adam acil ameliyata alındı. Midesinden çıkarılan 63 cisim, hastane ekibini şaşkına çevirdi. İşte, haberin detayları...
MİDESİNDEN 63 TANE KAŞIK ÇIKTI!
İngiliz Mirror'dan aktardığı habere göre; Doktorlar başlangıçta ağrının bir tümörden kaynaklanabileceğini düşündüler ama film çekildikten sonra gerçek anlaşıldı. Toplamda iki saatlik bir operasyonla 32 yaşındaki adamın midesindeki bütün kaşıklar çıkarıldı.
"BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİM"
Dr Khurana, The National'a verdiği demeçte, "Yaptığımız incelemeden sonra yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu fark ettik. 63 tane vardı. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim... Nadir tıbbi vakalardan biri" ifadelerine yer verdi.
YUTMAK ZORUNDA KALMIŞ
Doktor, hastaya midesinde neden 63 kaşık olduğunu sorduğunda, onları yutmak zorunda kaldığını söyledi. Hastanın ailesi, 32 yaşındaki adamın yerel bir klinikte uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görürken kaşıkla beslendiğine inanıyor. Kaşığın oval kısmını kıran adam sadece kulpları yutuyor.
Doktorlar, hastanın ruh sağlığının sağlam olmadığına ve muhtemelen pika denilen psikolojik bir durumdan muzdarip olduğuna inanıyor. Pika hastaları kömür, metal, kil veya kir gibi gıda dışı maddeleri arzular.
"AKLI BAŞINDA HİÇ KİMSENİN YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY"
Ameliyata giren Dr Khurana aklı başında hiç kimsenin bunu yapamayacağını, kaşıkları yutmanın çok zor ve acı verici olduğunu sözlerine ekledi.
Geçen yıl Mısır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın midesinden cep telefonu çıkmıştı. Hasta, taramadan altı ay önce cihazı yuttuğunu itiraf etti ancak durumu birilerine açıklamakta utandı.
Cihazın doğal olarak vücudunu terk etmesini umuyordu, ancak ne yazık ki midesine sıkıştı. Altı ay boyunca yiyeceklerin içinden geçmesini engelledi ve acil ameliyat gerektiren bir tehlike oluşturdu.
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