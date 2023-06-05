Emine Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü paylaşımı: Doğayı tüketme

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim" dedi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz. Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim. Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü ve bu sene ikincisini kutladığımız #ÇevreHaftası'nı tebrik ediyorum.