Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı: Doğayı tüketme
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Doğayı tüketme, yok etme, yaşat!" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim" dedi.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz. Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim. Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü ve bu sene ikincisini kutladığımız #ÇevreHaftası'nı tebrik ediyorum.
EMİNE ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜNYAYA ÖRNEK OLAN PROJELER!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet başkanı eşi olarak eve kapanmadı. Birçok alanda aktif rol aldı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hayatlara dokunup yaralar sardı. Sivil toplum projeleri ile uluslararası platformda kangren olmuş insani dramlara parmak bastı. Çözüm yollarını aradı. Türkiye'de kadınların siyasete katılımında da çığır adeta çığır açtı.
İŞTE O PROJELERDEN BAZILARI
-Afrika açılımının öncüsü.
-Haydi Kızlar Okula kampanyasının mimarı.
-Sıfır Atık dünyada yaygınlaştırıldı.
-Mülteciler konusunda olarak dünyaya örnek oldu.
-Çocuklara şiddet uygulanmasına karşı mücadele etti.
-'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesini başlattı.
-Madde bağımlılığına karşı mücadele kampanyalarına destek verdi.
-İnsanlık trajedilerine karşı uluslararası organizasyonlar düzenledi
-Öncü olduğu çalışmalarla çeşitli alanlarda uluslararası ödüller aldı.
DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen projeler, dünyada örnek gösterildi. Sıfır atık projesine BM başta olmak üzere tüm kuruluşlardan takdir geldi.
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