İYİ Parti'de seçim değerlendirmesi: Fatura CHP'ye kesildi! Masa bir kez daha dağılıyor
İYİ Parti'de seçim yenilgisinin faturası masa ortaklığına kesildi. Meral Akşener önceki gün partisinin idari kurulları ve 28. dönem milletvekillerini topladı. Toplantılarda kaybedilen oyların analizi yapıldı. Genel hatlarıyla sonucun sorumlusu olarak CHP ve CHP ile yapılan iş birliği olarak görüldü. İYİ Parti'nin seçim değerlendirmesinde "CHP'nin yanlış politikası nedeniyle oy kaybettik" vurgusu yaptı. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde İYİ Parti, masayı kalıcı olarak dağıtıp CHP'den de ayrılarak anamuhalefet olmak için çalışmayı hedefliyor.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8'li masasında kazanlar kaynamaya devam ediyor. Seçimin iki turunda da alınan ağır yenilgi ile tüm partililer birbirini suçlarken CHP'den 40'a yakın vekil koparan seçmensiz partiler halinden memnun. Ancak İYİ Parti'de hem taban hem de parti yönetiminde CHP başta olmak üzere 8'li masa ortaklığına tepki büyüyor. Yapılan seçim değerlendirmesinde İYİ Parti'nin CHP'nin politikaları nedeniyle milliyetçi muhafazakar taban ile buluşmakta zorlanıldığı kanaati ağır bastı.
KOPUŞ BAŞLADI
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı üst üste yenilgilerin ardından 8'li koalisyon masasında kopuş çabuk başladı. Önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "İttifak bitmiştir" diyerek masayı dağıttı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkaran Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "İttifak uzun bile sürdü" çıkışı yaptı. Ancak masanın iki büyük ortağından biri olan İYİ Parti'de yetkili kurullar hak edilen oy oranına ulaşılamadığını düşünüyor.
SEBEBİ CHP'NİN YANLIŞ POLİTİKALARI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek için Başkanlık Divanı'nı Genel İdare Kurulu'nu ve partisinin 28. dönem milletvekillerini topladı. Gündemde, partide yaşanan oy kaybı vardı. Partililer, koalisyonun 28 Mayıs akşamı sona erdiği görüşünü paylaştı.
'SEÇMENİ BİLE OLMAYAN PARTİLER...'
Bazı partililer ise Akşener ile görüşmelerde "Millet İttifakı'nın İYİ Parti'ye oy kaybettirdiği görüşünü" savunarak "CHP'nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İYİ Parti'nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını" paylaştı. İYİ Parti yöneticilerinden Metin Ergun, "Sözünüz kadar oyunuz olsaydı sonuç değişirdi" derken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Seçmeni olmayan partilerin yöneticileri konuşmalarına dikkat etmeli" çıkışı yaptı.
CHP'DEN AYRILIP ANA MUHALEFETİ HEDEFLEME FİKRİ ÖNE ÇIKTI
Cumhuriyet'in haberine göre CHP'liler de İYİ Parti'yi suçladı. Buna göre CHP'li milletvekilleri Akşener'in masadan kalkıp dönmesinin ittifaka oy kaybettirdiğini konuşurken bazı partililer, ittifakın sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini açıkladı. Kurmaylar, ittifaka dahil olmayarak İYİ Parti'nin "ana muhalefet partisi olabileceğini" vurguladı.
KÜÇÜK ORTAKLAR DA İYİ PARTİ'Yİ SUÇLADI!
Seçimde alınan yenilginin ardından 8'li masada yer alan küçük ortaklar da masanın diğer ortaklarını hedef aldı. Söz konusu masa ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in "İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor" açıklaması da tepkiyle karşılandı.
İYİ PARTİ'DEN SERT CEVAP GELDİ
İYİ Parti yöneticilerinden Metin Ergun, "Sözünüz kadar oyunuz olsaydı sonuç değişirdi" derken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Seçmeni olmayan partilerin yöneticileri konuşmalarına dikkat etmeli" paylaşımı yaptı.
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