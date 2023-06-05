Değişime giden CHP'de hareketli günler! Yeni MYK belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Buna göre, seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Kurultayda yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP PM, Kurultay kararı almıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı. Eren Erdem, sosyal medyanın başına geçti. İşte CHP'nin yeni A Takımı...
CHP'DE HAREKETLİ SAATLER
CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.
CHP PM KURULTAY KARARI ALDI
CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YENİ MYK BELLİ OLDU
Ahmet Akın – Yerel Yönetimler
Aylin Yaman – Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter
Semra Dinçer – Doğa Hakları
Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri
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