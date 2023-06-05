05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'DE A TAKIM AÇIKLANDI! Kılıçdaroğlu örgütleri kendisine bağladı

CHP'DE A TAKIM AÇIKLANDI! Kılıçdaroğlu örgütleri kendisine bağladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 15:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Buna göre, seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Kurultayda yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP PM, Kurultay kararı almıştı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devir teslimde duygusal anlar!
Devir teslimde duygusal anlar!
CHP ’de A Takım açıklandı!
CHP 'de A Takım açıklandı!
Yeni Kabine’yle ilk toplantı! Masada neler var?
Yeni Kabine'yle ilk toplantı! Masada neler var?
Kırgızistan’da darbe girişimi!
Kırgızistan'da darbe girişimi!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
İşte A Takımı’n şifreleri
İşte A Takımı'n şifreleri
Kabine’de hangi isim hangi mesajları veriyor?
Kabine'de hangi isim hangi mesajları veriyor?
Ulaştırma’da yeni dönem başladı!
Ulaştırma'da yeni dönem başladı!
Aile Bakanlığında devir teslim!
Aile Bakanlığında devir teslim!
Enerji Bakanlığında devir teslim töreni!
Enerji Bakanlığında devir teslim töreni!
Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni!
Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni!
Külliye’de devir teslim töreni!
Külliye'de devir teslim töreni!
Daha Fazla Video Göster