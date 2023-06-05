05 Haziran 2023, Pazartesi
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CHP'DE A TAKIM AÇIKLANDI! Kılıçdaroğlu örgütleri kendisine bağladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Buna göre, seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Kurultayda yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP PM, Kurultay kararı almıştı..