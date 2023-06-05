LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
" LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce lise öğrencisinin, güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri LGS sınavlarının ardından gözler 2023 MEB LGS takvimine çevrildi. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
"LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.
Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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