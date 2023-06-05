"LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?