Seçim yenilgisi CHP'li isimlerin dengesini bozdu! Birbirlerine "troll" diye saldırmaya başladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 13 seçim kaybetti. Ancak koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından partisinden ve seçmenlerden istifa sesleri yükseldi. Seçim öncesinde CHP'ye yakın gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti.