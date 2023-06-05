Seçim yenilgisi CHP'li isimlerin dengesini bozdu! Birbirlerine "troll" diye saldırmaya başladılar
CHP, 28 Mayıs seçiminde Başkan Erdoğan karşısında alınan ağır yenilginin şokunu henüz atlatamadı. Parti tabanı ve seçmenler, CHP liderinin istifasını beklerken Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" yorumu yaptı. Bu sözleri, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren ancak yenilgi sonrası 'İstifa etmeli' diyen Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ı hatırlattı…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 13 seçim kaybetti. Ancak koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından partisinden ve seçmenlerden istifa sesleri yükseldi. Seçim öncesinde CHP'ye yakın gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti.
ELEŞTİRİLERE KULAK TIKADI
CHP'ye yakın gazeteciler "Artık istifa etmeli. Kemal Bey sizinle olmayacak" dedi. Eleştirilere kulağını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Buradayım, mücadeleye devam edeceğim' diyerek görevi bırakmayacağının sinyalini verdi. Perşembe günü 17 MYK üyesinin istifasını alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yola kendisini destekleyen yeni isimlerle devam edeceği iddia edildi.
TROLLÜKLE SUÇLADI
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı. "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" açıklamasını yaptı. Bu sözler ise akıllara 28 Mayıs'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'ye yakın isimleri getirdi.
FATİH PORTAKAL, İSMAİL SAYMAZ VE UĞUR DÜNDAR…
Fatih Portakal, seçimin ardından "Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak" çıkışıyla dikkat çekmişti. İsmail Saymaz da CHP'de değişime vurgu yaptı. Son olarak muhalefete yakın isimlerden Uğur Dündar da "Gereğini yapacağına inanıyorum" diyerek açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa mesajı yolladı. Özgür Özel'in bu sözlerine "Özgür Bey, Kılıçdaroğlu'nun istifasını bakın kimler istiyormuş" yorumu yapıldı.
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