ABB’nin sosyal medya ekipleri yanlış hesapta! CHP’li belediye rezil oldu...

Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle sokaklar adeta göle döndü. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.