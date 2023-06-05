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ABB'nin sosyal medya ekipleri yanlış hesapta! CHP'li belediye rezil oldu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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ABB’nin sosyal medya ekipleri yanlış hesapta! CHP’li belediye rezil oldu...

Ankara'da günlerdir etkili olan yağışlar, vatandaşların hayatlarını olumsuz etkiledi. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde her fırsatta ifade ediyor. Altyapının yetersiz kaldığı başkentte günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. ABB’nin sosyal medya ekipleri, bu kez algıyı yanlış hesaptan yaptılar… Trol hesaptan yapacakları paylaşım, yanlışlıkla resmi hesaptan yapılınca, olay sosyal medyada gündem oldu. ABB’nin hesabından yapılan bu paylaşım gelen yoğun tepkilerin ardından, hızlıca kaldırıldı.

Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle sokaklar adeta göle döndü. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

Yağışlar bölgede birçok araç ve binanın hasar görmesine sebep oldu. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

BAZI METRO DURAKLARINI SU BASMIŞTI

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.

ABB'NİN SOSYAL MEDYA EKİPLERİ YANLIŞ HESAPTA!

AFAD, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini duyurarak vatandaşları uyarırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

DİĞER İLLERDEKİ TAŞKINLARIN HABER GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınların haber görsellerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi?

Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım gelen tepkiler sonrası apar topar silindi.

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