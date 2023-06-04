Derbi öncesi stada giden metro durdu! Taraftarlar İmamoğlu’na tepki gösterdi: Daha kendi işini yapamıyor

"DAHA KENDİ İŞİNİ YAPAMIYOR"

Bir kullanıcı ise seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı için çalışan Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem İmamoğlu denen herif dünyanın en rezil belediye başkanıdır. Maç günü ve Yenikapı-Hacıosman seferleri yapılamıyor. Etimle kemiğimle nefret ediyorum bu heriften. Daha kendi işini yapamıyorken CB yardımcılığına ağzı sulanan çapsız vasat" ifadelerini kullandı.