Derbi öncesi stada giden metro durdu! Taraftarlar İmamoğlu’na tepki gösterdi: Daha kendi işini yapamıyor
Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde hem sezonun son mücadelesini izlemek hem de şampiyonluk kutlamasına katılacak Galatasaraylı taraftarlar günün erken saatlerinde NEF Stadyumu’nun yolunu tuttu. Ancak maça bir saat kala Galatasaray stadına giden metro seferleri durdu. Stada bir türlü ulaşamayan sarı-kırmızılı taraftarlar CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.
Ligin son derbisi, şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılacak. NEF stadyumunda oynanacak müsabaka için statta tüm hazırlıklar tamamlanırken taraftar da erken saatlerden itibaren yollara koyuldu.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ!
Stada ulaşmaya çalışan taraftarlar çileden çıkıp CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi yine bildiğiniz gibi. Maça 1 saat kala stada giden metro seferleri durdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İMAMOĞLU'NU ETKİLEYİP SORDULAR: NEREDESİNİZ?
Stada giderken sorun yaşayan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "Neredesiniz" diye sordu. Bazı taraftarlar ise durumu tiye alıp "Vatman Fenerbahçeli mi?" dedi.
"DAHA KENDİ İŞİNİ YAPAMIYOR"
Bir kullanıcı ise seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı için çalışan Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem İmamoğlu denen herif dünyanın en rezil belediye başkanıdır. Maç günü ve Yenikapı-Hacıosman seferleri yapılamıyor. Etimle kemiğimle nefret ediyorum bu heriften. Daha kendi işini yapamıyorken CB yardımcılığına ağzı sulanan çapsız vasat" ifadelerini kullandı.
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