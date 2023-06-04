İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından alçak provokasyon! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
İsveç bir yandan yeni terör yasası ile Türkiye’den NATO için onay beklerken, diğer yandan yine ifade özgürlüğü adı altında terör örgütü PKK yandaşlarına göz yumdu. Alçak terör yandaşları gösteride Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Başkent Stockholm'de PKK paçavralarıyla gösteri düzenlendi. Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.
TERÖR YASASI PKK'LILARIN CANINI SIKTI!
İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Yasanın, Başkan Erdoğan'a ait olduğunu ve İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları, İsveç hükümetini istifaya davet etti.
Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde saatlerce slogan attı.
Polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri, İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü.
Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu eylemde, terör yandaşların yürüyüşüne engel olunmaması için polis, yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.
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