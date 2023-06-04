Ankara'da her yağışta aynı manzara! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA!

Mağdur olduklarını söyleyen Sosun Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım 'Bizi dışarıya çıkarın' diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 3'üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" dedi.