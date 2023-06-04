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Haberler Galeri Ankara'da her yağışta aynı manzara! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

Ankara'da her yağışta aynı manzara! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

Ankara'da etkili olan yağışlar, vatandaşların hayatlarını olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim döneminde il il miting miting gezerken, Başkent'e hizmet vermeyi unuttu. Yağmur suları Yenimahalle İlçesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın iki dairesini de şelaleye çevirdi. Her yağmurda evin su bastığını söyleyen apartman sakinleri, "Yetkililer ne zaman önlem alacak?" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 04.06.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 19:07
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Ankara yine sel altında! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.

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Ankara yine sel altında! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Tedbirsizliği ve şehirdeki alt yapı yetersizliğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyürken tüm Türkiye'nin gözü Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'ndaki dairedeydi.

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Ankara yine sel altında! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

ANKARALI VATANDAŞLAR HİZMET BEKLİYOR!

15 katlı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daireye yağmur nedeniyle pencerelerden giren sel suyu diğer taraftaki balkonlardan çıkabildi. Balkonlardan akan su şelaleyi andırırken aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.

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Ankara yine sel altında! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

5 KİŞİ ZOR KURTULDU

Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdini söyledi.

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Ankara yine sel altında! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı

HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA!

Mağdur olduklarını söyleyen Sosun Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım 'Bizi dışarıya çıkarın' diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 3'üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" dedi.