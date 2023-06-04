04 Haziran 2023, Pazar
Ankara'da her yağışta aynı manzara! Herkes bu daireyi konuşuyor… 5 kişi canını zor kurtardı
Ankara'da etkili olan yağışlar, vatandaşların hayatlarını olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim döneminde il il miting miting gezerken, Başkent'e hizmet vermeyi unuttu. Yağmur suları Yenimahalle İlçesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın iki dairesini de şelaleye çevirdi. Her yağmurda evin su bastığını söyleyen apartman sakinleri, "Yetkililer ne zaman önlem alacak?" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 04.06.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 19:07
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