Yeni Kabine açıklaması canlı yayın izle! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine açıklaması canlı izle
Yeni Kabine açıklaması canlı yayın izlemek isteyenler araştırmalarını hız kesmeden devam ediyor. Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihini bir kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek kabine için açıklamalarda bulunacak. İşte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine açıklaması canlı izlemek için detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine açıklaması canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. İşte, yeni Kabine açıklaması canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...
Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.
MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ GÖREVE BAŞLADI
Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Daha sonra Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan Kabine'yi bu akşam açıklayacağını bildirdi.
KABİNE İLE İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle Yeni Kabine'yi açıklayacak. Törenin 21.00-22.00 arasında olması bekleniyor.
Yeni Kabine listesi ile ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Saat 22.00 sıralarında yeni Kabine listesinin açıklanmasını bekliyoruz." demişti.
"YENİ KABİNE LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİME İMZA ATILACAK"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunu değerlendirdi.
Turan, "Kabinede büyük değişime imza atılacak. Gördüğümüz manzara o." ifadelerini kullandı.
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- Yeni Kabine açıklaması canlı yayın izle! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine açıklaması canlı izle
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