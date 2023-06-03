03 Haziran 2023, Cumartesi
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
2. tur seçimleri sonucunda Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yeni döneme kabinede farklı isimlerin yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Gözler yeni kabine açıklaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni kabinede hangi isimler yer alacak? 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:01
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