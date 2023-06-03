03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

2. tur seçimleri sonucunda Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yeni döneme kabinede farklı isimlerin yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Gözler yeni kabine açıklaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni kabinede hangi isimler yer alacak? 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:01
  • 1
  • 13
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

"3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. turda seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Hal böyle olunca,"Yeni kabinede hangi isimler var? Kabine yeni bakanların isim listesi belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu'nda (yeni kabine) yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler belli olduğunda haberimizde eklenecektir.

  • 3
  • 13
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

  • 4
  • 13
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

  • 5
  • 13
YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu