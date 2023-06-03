YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

"3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. turda seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Hal böyle olunca,"Yeni kabinede hangi isimler var? Kabine yeni bakanların isim listesi belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...