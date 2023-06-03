Muhalefet yine milli iradeye saygısızlık yaptı! Başkan Erdoğan'ın yemin töreni sırasında ayağa kalkmadılar
Başkan Erdoğan, Meclis'te mazbatasını alıp yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan yemin töreni sırasında Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlanırken, muhalefet ise bir kez daha milli iradeye saygı göstermeyerek ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.
Türkiye'nin kalbi mayıs ayı boyunca seçim süreciyle birlikte attı. Yoğun seçim gündeminin ardından sonuçlar belli oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Zorlu seçim sürecinin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Seçilen milletvekilleri teker teker kürsüye çıkarak yemin etti. Vekillerin ardından sıra Başkan Erdoğan'ın yeminine geldi.
MUHALEFET SIRALARI AYAĞA KALKMADI, ALKIŞLAMADILAR
Bilindiği üzere dün Erdoğan milletvekillerinin yemin törenini takip etmek için locaya giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri tarafından ayakta karşılanmadı ve alkışlanmadı.
Muhalefet vekillerinin Başkan Erdoğan'a yönelik saygısızlığının ardından bugün aynı durum bir kez daha yaşandı. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenen törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Meclis'e geldi.
YİNE AYNI PROTESTO: SAYGISIZLIĞA DEVAM ETTİLER
Başkan Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri aynı tavrını sürdürdü.
Erdoğan daha sonra kürsüye çıktı ve mazbatasını aldığı sırada muhalefetten yine herhangi bir alkış ya da tebrik gelmedi.
Oturdukları yerden kalkmadan duran muhalefet vekillerinin tavrı tepki çekti.
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