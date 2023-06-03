Muhalefet yine milli iradeye saygısızlık yaptı! Başkan Erdoğan’ın yemin töreni sırasında ayağa kalkmadılar

MUHALEFET SIRALARI AYAĞA KALKMADI, ALKIŞLAMADILAR

Bilindiği üzere dün Erdoğan milletvekillerinin yemin törenini takip etmek için locaya giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri tarafından ayakta karşılanmadı ve alkışlanmadı.

Muhalefet vekillerinin Başkan Erdoğan'a yönelik saygısızlığının ardından bugün aynı durum bir kez daha yaşandı. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenen törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Meclis'e geldi.