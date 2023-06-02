TBMM'nin açılış töreninde CHP ve HDP'li ortaklarından milli iradeye ve İstiklal Marşı'na saygısızlık
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in açılışını en yaşlı ünvanı ile MHP lideri Devlet Bahçeli görevi Mustafa Şentop'tan devralarak yaptı. Başkan Erdoğan açılış yapılmadan önce resmi törenle karşılanarak Meclis'e gelirken, CHP ve HDP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü. Ayrıca HDP'li vekiller açılış sırasında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.
Meclis'in açılışı yapılmadan önce ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.
Resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na girdi.
Başkan Erdoğan'ın kendisine ayrılan locaya giriş yaptığı anda Cumhur İttifakı sıralarından coşkulu bir alkış tufanı koptu.
MUHALEFETİN VEKİLLERİ NE ALKIŞLADI NE DE AYAĞA KALKTI
Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışlarken dikkat çeken bir görüntü meydana geldi. Meclis'te bulunan muhalefet partilerinin milletvekillerinin Başkan Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı görüldü.
Ayrıca muhalefet milletvekillerinin Başkan Erdoğan'ı alkışlamaması da objektiflere yansıdı.
İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR
TBMM'nin açılışı sırasında İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı da gözlerden kaçmadı.
Pervin Buldan'ın ağzı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.
PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.
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