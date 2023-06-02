TBMM’nin açılış töreninde CHP ve HDP’li ortaklarından milli iradeye ve İstiklal Marşı’na saygısızlık

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

TBMM'nin açılışı sırasında İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı da gözlerden kaçmadı.

Pervin Buldan'ın ağzı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.