CHP’de süreç resmen başladı! Seçim hezimeti sonrası Kurultay kararı

KILIÇDAROĞLU YİNE KAYBETMİŞTİ

6'lı koalisyonu kurup kendisini aday gösteren ve daha sonra da HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'a 2 turda da yenilmişti. Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullanarak Genel Başkan olarak kalacağının mesajını vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN