CHP'de süreç resmen başladı! Seçim hezimeti sonrası Kurultay kararı
Son dakika haberi | Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de Parti Meclisi Kurultay sürecinin başlaması için karar aldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM toplantısı 5 saat sürdü. CHP Merkez Yönetme Kurulu'ndaki istifalar ve seçimdeki başarısızlık da değerlendirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Seçim yenilgisi, MYK'daki istifalar ve kurultay süreci ele alındı. 5 saat süren toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.
CHP'DE KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI
CHP PM, bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçim yenilgisinin ardından Kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola devam edeceğini açıklamasının ardından Kurultayda bir rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu.
CHP MYK'DA HERKES İSTİFA ETTİ
CHP'de seçim hezimeti sonrası yapılanma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, tüm yönetimini yeniliyor. Bu doğrultuda perşembe günü gerçekleştirilen CHP MYK'da tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yeniden kuracak.
KILIÇDAROĞLU YİNE KAYBETMİŞTİ
6'lı koalisyonu kurup kendisini aday gösteren ve daha sonra da HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'a 2 turda da yenilmişti. Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullanarak Genel Başkan olarak kalacağının mesajını vermişti.
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