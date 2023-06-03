CHP’li belediyeden ağaç katliamı! Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü skandallara sessiz kaldı

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhtarlara methiyeler düzen CHP İzmir İl Başkanlığından günler sonra nihayet konuya ilişkin açıklama geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in bir mahalle muhtarını darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak disiplin soruşturması başlatılacağını açıkladı. Aslanoğlu yaptığı açıklamada: "Muhtarlar bizim için çok önemli ve değerli. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgünüz. Ne partimizin ne de partili bir belediye başkan yardımcısının bu türden bir şiddet olayı ile anılmasını kabul edemeyiz. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen şikayetleri dikkatle değerlendiriyoruz. Olayın tarafı olan ve şiddet uyguladığı iddia edilen, aynı zamanda parti üyemiz olan başkan yardımcımız hakkında, il yönetim kurulu olarak resen disiplin soruşturması başlatacağız. İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz." İfadelerini kullandı.

GÖZLER DİSİPLİN KURULUNDA

Şimdi tüm gözler CHP İzmir İl Disiplin Kuruluna çevrildi. Disiplin kurulundan Koçer'le ilgili nasıl bir karar çıkacağı merak konusu oldu.