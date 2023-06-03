CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü skandallara sessiz kaldı
Her fırsatta haktan hukuktan demokrasiden, çevrecilikten bahseden CHP, İzmir Harmandalı’da vatandaşların görüşünü almadan ‘düzenleme’ adı altında park içindeki 20 yıllık ağaçları kesmek istedi. İddiaya göre CHP’li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ağaçların kesilmesine engel olmak isteyen Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık’a yumruk atarak yere düşürdü, ardından da tekmeledi. Koçer’in yumruklu saldırısı toplumun her kesiminden büyük tepki görürken CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yaşananlar karşısında tek kelime dahi açıklama yapmaması, sessiz kalması ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti.
CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesinde ağaçların kesilmesine engel olmak isteyen mahalle muhtarı Hıdır Işık'ı iddiaya göre önce yumruklayıp yere düşürdü ardından da tekmeledi. Koçer'in Muhtar Işık'ı darp edip tekmelemesi toplumun her kesiminden büyük tepki gördü.
BEN VURMADIM KENDİ DÜŞTÜ DEDİ AMA…
Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Koçer'in 'ben yumruk atmadım. Kendisi yere düştü' şeklindeki açıklaması öfkenin daha da artmasına neden oldu.
İSTİFAYA ÇAĞIRDI
İzmir il sınırları içinde hizmet veren 1293 mahalle muhtarı Uğur Mumcu Mahallesine giderek olayı kınadı, saldırıya uğrayan yüksek tansiyon ve kalp hastası Işık'a destek açıklaması yapan muhtarlar Koçer'i de istifaya davet etti. Muhtarlar ayrıca CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçüye de 'gereğini yap' çağrısında bulundu.
BAŞKAN SUS PUS
Tüm bunlar yaşanırken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den tek kelime açıklama gelmedi. Gümrükçünün yardımcısının yaptığı yumruklu saldırı karşısında hiçbir açıklama yapmaması, yaşananlara seyirci kalıp sessizliğini koruması kafa karıştırdı.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhtarlara methiyeler düzen CHP İzmir İl Başkanlığından günler sonra nihayet konuya ilişkin açıklama geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in bir mahalle muhtarını darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak disiplin soruşturması başlatılacağını açıkladı. Aslanoğlu yaptığı açıklamada: "Muhtarlar bizim için çok önemli ve değerli. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgünüz. Ne partimizin ne de partili bir belediye başkan yardımcısının bu türden bir şiddet olayı ile anılmasını kabul edemeyiz. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen şikayetleri dikkatle değerlendiriyoruz. Olayın tarafı olan ve şiddet uyguladığı iddia edilen, aynı zamanda parti üyemiz olan başkan yardımcımız hakkında, il yönetim kurulu olarak resen disiplin soruşturması başlatacağız. İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz." İfadelerini kullandı.
GÖZLER DİSİPLİN KURULUNDA
Şimdi tüm gözler CHP İzmir İl Disiplin Kuruluna çevrildi. Disiplin kurulundan Koçer'le ilgili nasıl bir karar çıkacağı merak konusu oldu.
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