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Diyarbakır'da helikopter destekli Eren operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Diyarbakır’da helikopter destekli Eren operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.

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