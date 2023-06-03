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CHP'li aday Yasemin Fazlaca'dan skandal! AK Parti'ye oy veren kiracısını kapıya koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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CHP’li aday Yasemin Fazlaca’dan skandal! AK Parti’ye oy veren kiracısını kapıya koydu

CHP bu kez başka bir skandala daha imza attı. CHP Yalova Milletvekili Yasemin Fazlaca iddiaya göre AK Parti'ye oy veren kiracılarını tahliye etmek istedi. Siyasi görüşlerinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirten kiracılar ise Fazlaca'dan şikayetçi oldu.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2.tur seçiminde de hezimete uğrayan CHP acısını depremzedelerden ve masum insanlardan çıkardı. Bu kez de başka bir skandala imza attı. Öte yandan önce Tekirdağ sonra İzmir'de de yaşanan utanç verici bir karara imza atılması CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha açık etti.

CHP'li milletvekili adayı kiracılarını AK Parti'ye oy verdiği için evden çıkarmak istedi.

CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen Yasemin Fazlaca'nın ofisinde kiracı olan Gülfem Özkan'ın AK Parti'ye oy verdiği için iş hanından çıkarılmak istendiğini iddia etti.

Kiracı Gülfem Özkan konuya ilişkin, "Seçim zamanı gelene kadar benden oy istedi. Ben AK Partili olduğumu kendisine ilettim. Ben kesinlikle AK Partiliyim oyum Erdoğan'a dedim. Seçim zamanına kadar bir sorun yoktu. Lakin seçimde sandığa gömülünce duvarları benim üzerime yıkmaya başladı. Kontratım olmasına rağmen evden atacağını söyledi." dedi.

Özkan, "Seçim günü oy kullanmaya okula gidiyorum. Okulda önümü keserek nereye gidiyorsun dedi. Oy kullanmaya gidiyorum dedim bana oy vereceksin dedi." şeklinde konuştu.

Binasında AK Partilileri tespit eden Fazlaca ilk önce fahiş fiyatla zamlar uyguladı. Ardından tahliye kararları çıkarttı.

Bir diğer kiracı Arzu Pak ise, "AK Parti'ye üye olan ya da oy veren arkadaşlarımıza karşı çok daha fazla çirkin olaylar var. Direkt çıkın ve terkedin gibi." dedi.

Fazlaca iddiaya göre sadece kiracılarına tahliye kararı çıkartmadı, üzerine tehdit etti.

Kiracı Gülfem Özkan, "Evimizde Erdoğan'ın resmi asılıydı. Beni arayıp telefonda taciz etti. Sen Erdoğan'ın resmini benim gözümün içine soka soka oraya asamazsın indireceksin oradan dedi." şeklinde ifade etti.

Siyasi görüşlerinden dolayı mağdur edildiklerini öne süren Gülfem Özkan hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

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