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AK Parti'nin A Takımı belli oldu! İşte yeni grup başkanı ve grup başkanvekili

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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AK Parti’nin A Takımı belli oldu! İşte yeni grup başkanı ve grup başkanvekili

Son dakika haberine göre AK Parti'nin A Takımı belli oldu. Abdullah Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olarak seçildi. Grup Başkanvekiline ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu getirildi.

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