CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı: Burnunu kırdı

VATANDAŞLARLA GERGİNLİK YAŞADI

Bu esnada Işık'ın Koçer'e 'En azından bize haber vererek bunları yapsaydınız bizde vatandaşların görüşünü alabilirdik' dediği öğrenildi. Işık'ın sözleri sonrası bölge halkı Koçer'e tepki göstermeye devam ederken Koçer, itiraz eden vatandaşlardan bazılarını göstererek korumalarına 'alın bunları' dediği aktarıldı. Koçer'in talimatı sonrası korumalarla vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken Muhtar Işık'ın araya girdiği ve Koçer'in ise Işık'a yumruk attığı iddia edildi. Aldığı yumruk darbesiyle kanlar içerisinde kalan Işık'ın burnu kırıldı.