Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni Meclis’in ilk gündemi: Maaşlar kiralar ve kadro

GENÇLERE KREDİ: Evlenen gençlere kredi ile ilgili çalışmalar düzenleme haline getirilecek. Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili yasa çalışması yapılacak. Seçim öncesi Meclis gündemine getirilen başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği için de düğmeye basılacak.