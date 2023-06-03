Ticaret Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Ticaret Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı.