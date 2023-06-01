Baba-oğulun koltuk savaşı! İmamoğlu CHP'lileri arkasına aldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle tamamlanan seçimlerin ardından, CHP'de kazan kaynamaya başladı. Seçim gecesi, "mücadeleye devam edeceğim" diyerek parti için muhalefete ilk dakikadan mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na karşı,ilk hamle "aramızda baba-oğul" ilişkisi var dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 40 il yönetiminin desteğini alan İmamoğlu isyan bayrağı açarken, Kılıçdaroğlu rakibi için "yalnızlaştırma" politikasını taktik olarak benimsedi.
28 Mayıs hezimeti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden işler kızıştı. İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.
YEREL SEÇİM KOZU
CHP'de kurultay takvimi henüz netleşmeden koltuk savaşı zirve yaptı.
Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.
İmamoğlu'na "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarını yanına çekerek rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun özellikle yaklaşan yerel seçimleri koz olarak kullanıp belediye başkan adaylığına talip olan isimleri kendi tarafına çekeceği iddia ediliyor.
"İstifa" seslerinin yükseldiği bu süreçten hasarsız çıkabilmek için kurultay takvimini yerel seçim sonrasına sarkıtmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki baskısını artırarak İmamoğlu'na yönelik desteği kırmaya çalışması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NA ÖFKE BÜYÜK
28 Mayıs hezimeti sonrası istifası beklenen Kılıçdaroğlu, seçim gecesi "Gitmiyorum, buradayım" mesajı vermişti.
Kılıçdaroğlu'na ilk isyan bayrağını açan isim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan'ın, "İstifa et" çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun "Evladım" dediği İmamoğlu da "değişim" mesajı verdi.
CHP'nin ağır toplarından olan Akif Hamzaçebi de Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçlayarak, Meclis'teki koltuk sayılarının 2011'in bile altına düştüğünü hatırlattı.
CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek "acil olağanüstü kurultay" çağrısında bulundu.
"ADAY OLMA" ÇAĞRISI YAPTI
Çanakkale'nın Bayramiç ilçesinin belediye başkanı Mert Uygun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını paylaştı.
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Sayın Genel Başkanım yaptığınız mücadele için teşekkür ederim...
Fakat bir daha CHP Genel Başkanlığı'na aday olup da kazanırsanız maalesef ben canım kadar sevdiğim CHP ailesinden ayrılmak zorunda kalırım.
Not: Benim şahsi fikrimdir. Bayramiç CHP ailesini bağlamaz" ifadelerini kullandı.
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