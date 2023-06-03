"Adalet Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Adalet Bakanı kim olacak, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Peki, Adalet Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Adalet Bakanı kim olacak, açıklandı mı? Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim...