Türkiye Yüzyılı’nın başlangıç duasına Nicolas Maduro da eşlik etti! İşte Venezuela Devlet Başkanı’nın o anları...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJI

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir kenetlenmeye ihtiyacının olduğunu vurgularken "Türkiye'nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin, birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak, bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.