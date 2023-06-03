Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç duasına Nicolas Maduro da eşlik etti! İşte Venezuela Devlet Başkanı'nın o anları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etmesinin ardından yeni dönem başlangıcı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda önemli açılamalarda bulundu. Başkan Erdoğan için düzenlenen törene yurt dışından da büyük bir katılım olurken çok sayıda devlet başkanı törende görüldü. O isimlerden biri olan ve Başkan Erdoğan ile yakın diyaloğu ile tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yapılan duaya el açarak eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni" kapsamında son derece önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJI
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir kenetlenmeye ihtiyacının olduğunu vurgularken "Türkiye'nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin, birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak, bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI KATILDI
Bu tarihi törene dünya genelinden de çok sayıda siyasi isim katıldı. Külliye'de düzenlenen tarihi törene 21 devlet başkanının katıldı.
TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere tek tek teşekkür etti.
MADURO EL AÇIP DUA ETTİ
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni dönem için dua etti.
O ANLAR KAMERADA
Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti. Maduro'nun o anları kameralara yansıdı.
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