Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara'daki tarihi törenden öne çıkan kareler

28 Mayıs'ta yüzde 52'nin üzerinde oy alarak yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün mazbata teslim töreninin ardından TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenine dünya çapında da büyük ilgi gösterilirken, 78 ülkeden üst düzey katılım gerçekleşti. Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulunarak aracının üzerine çiçekler attı. İşte Ankara'daki tarihi törenden öne çıkan kareler...