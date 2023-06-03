03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara'daki tarihi törenden öne çıkan kareler

Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara'daki tarihi törenden öne çıkan kareler

28 Mayıs'ta yüzde 52'nin üzerinde oy alarak yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün mazbata teslim töreninin ardından TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenine dünya çapında da büyük ilgi gösterilirken, 78 ülkeden üst düzey katılım gerçekleşti. Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulunarak aracının üzerine çiçekler attı. İşte Ankara'daki tarihi törenden öne çıkan kareler...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 15:45
  • 1
  • 28
Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara’daki tarihi törenden öne çıkan kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30 sıralarında yemin törenine katılmak üzere TBMM'ye doğru hareket etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara’daki tarihi törenden öne çıkan kareler

Erdoğan'ın TBMM'ye gitmesi sırasında yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • 3
  • 28
Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara’daki tarihi törenden öne çıkan kareler

VATANDAŞTAN SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'a, TBMM'ye girişi sırasında vatandaşlar tarafından büyük sevgi gösterisi düzenlendi.

  • 4
  • 28
Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara’daki tarihi törenden öne çıkan kareler

Erdoğan'a sevgi seli gösteren vatandaşlar aracının üzerini çiçeklerle donattı.

  • 5
  • 28
Başkan Erdoğan yemin ederek göreve başladı! İşte Ankara’daki tarihi törenden öne çıkan kareler

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.