Muhalefetin ‘soğan’ provokasyonu çöktü: Hasat başladı fiyatlar düştü

Nisan ayında Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla geçen yılın bu döneminin üzerinde rekolteye ulaşıldı. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi.