Sözcü TV algı yapmak isterken rezil oldu! Can Atalay sorusu üzerinden yapılan operasyon elinde patladı...

KAVALA: ALMAN KONSOLOSLUĞU'NDA BENİM DE TANIDIĞIM BİRİSİ VAR, SİZİNLE GÖRÜŞMEKTEN ÇOK MEMNUN OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Osman Kavala'nın, 16 Temmuz 2013 tarihinde saat:19.56'da Şerafettin Can Atalay'la yaptığı görüşme şöyle:

Osman Kavala: Şunun için aradım bu Alman Konsolosluğu'nda benim de tanıdığım … … diye birisi var. Aynı zamanda Hukuk Danışmanı: … bir ara vaktiniz varsa sizinle görüşmekten çok memnun olacağını söyledi

Şerafettin Can Atalay: Perşembe günü uygun olur mu?

Osman Kavala: Siz İngilizce rahat konuşuyorsunuz değil mi?

Şerafettin Can Atalay: Konuşuyoruz. Evet şöyle yapalım mı? Perşembe sabahı telefonlaşalım ve saate karar verelim Osman bey. Peki ee şöyle yapalım. Bu gözaltıları tam kestiremiyorum ama Cuma günü saat 10 Taksim Hill Cafe olur mu?

Osman Kavala: Tabi Cuma 10

Şerafettin Can Atalay: Taksim Hill Cafe 11'de bizim basın toplantısı olacak çünkü orada

Osman Kavala: Tamam o zaman ben

KAVALA: BU TAKSİM DAYANIŞMA BUNU BİLDİĞİ HALDE GİZLEDİ

Osman Kavala'nın, 23 Temmuz 2013 tarihinde saat:13.46'da Şerafettin Can Atalay'la yaptığı görüşme şöyle:

Osman Kavala: Şimdi sen ona aslında istersen yani bir konuşalım. Size de onu göndereceğim. Yani benim için sizin demeçlerinizden ve gazeteden anladığım 6. İdare mahkemesine giden başvuru sadece Topçu Kışlası'yla ilgili bir başvuru…

Şerafettin Can Atalay: Yüksek Kurul kararıyla ilgili evet. Topçu Kışlası'nı ilgilendiren Yüksek Kurul kararıyla ilgili

Osman Kavala: Bir şey daha.. Bir şey daha

Şerafettin Can Atalay: Buyurun

Osman Kavala: Ya şimdi Bu Etyen Mahçuphan'ın yine böyle pis yazı yazmış. Bilmiyorum gördünüz.

Şerafettin Can Atalay: Okumadım

Osman Kavala: Ee işte bu Taksim Dayanışma bunu bildiği halde gizledi. Bu kararı ee işte bu etik bilmem nedir falan filan diye

Şerafettin Can Atalay: Hı hı

Osman Kavala: Şimdi Ahmet İnsel'le konuşuyoruz. O da bana bir cevap yazacak yani benim de bildiğim sizden de öğrendiğim birinci mahkemenin hani kısa kararı diye bir şey söz konusu değil yani

Şerafettin Can Atalay: UYAP'a konduğu anda duyurduk biz. Aslında ya işte öyle yani öyle diyelim ama mesela bizim açımızdan temyiz süresi 8 Temmuz'da başladı fakat biz kararı 3 Temmuz'da UYAP'ta gördüğümüz an duyurduk.

Osman Kavala: Şey bir dakika bir şey daha soracaktım. Bundan önce zaten sizin öğrenmeniz yani. Yani zaten bunu öğrenmenizin çok tesadüfi bir şekilde öğrenmiş olsanız da bunu açıklamanızın hukuki bir..

Şerafettin Can Atalay: Açıklayamayız, hukuk yok.

Osman Kavala: Evet

Şerafettin Can Atalay: Hiçbir şey yok benimle ilgili disiplin soruşturması dahi yapılabilir yani

Osman Kavala: Aynen ayrıca hakimlere soruşturma yapılabilir falan evet

Şerafettin Can Atalay: Tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi