AK Parti'de 2024 hazırlığı! Yerel seçim öncesi teşkilatlara "çalışmalara başlayın" talimatı
AK Parti 28 Mayıs'ın ardından yerel seçim çalışmalarına da start verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024'te yapılacak seçim için teşkilatlara talimat verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara, çalışmalara başlama talimatı verdiği bildirildi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin ardından teşkilata rehavete kapılmamaları çağrısında bulundu.
Teşkilata, 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı veren Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini, yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.
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