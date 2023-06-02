02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de 2024 hazırlığı! Yerel seçim öncesi teşkilatlara "çalışmalara başlayın" talimatı

AK Parti'de 2024 hazırlığı! Yerel seçim öncesi teşkilatlara "çalışmalara başlayın" talimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
AK Parti’de 2024 hazırlığı! Yerel seçim öncesi teşkilatlara çalışmalara başlayın talimatı

AK Parti 28 Mayıs'ın ardından yerel seçim çalışmalarına da start verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024'te yapılacak seçim için teşkilatlara talimat verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara, çalışmalara başlama talimatı verdiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin ardından teşkilata rehavete kapılmamaları çağrısında bulundu.

Teşkilata, 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı veren Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini, yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA