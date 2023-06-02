AK Parti'de 2024 hazırlığı! Yerel seçim öncesi teşkilatlara "çalışmalara başlayın" talimatı

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." ifadesini kullandı.

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